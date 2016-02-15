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  • Ромащенко: «Победа над «Фенербахче» вызовет агрессию фанатов»

Ромащенко: «Победа над «Фенербахче» вызовет агрессию фанатов»

15 февраля 2016, 14:04
3

Экс-полузащитник "Газиантеспора" и "Бурсаспора" Максим Ромащенко прокомментировал предстоящий матч "Локомотива" с "Фенербахче".

"Болельщики в Турции очень активные, и в зависимости от результата может проявиться настоящая агрессия на стадионе. Победа "Локомотива" может вызвать серьезное негодование на трибунах, так что все зависит от игры. Но это не значит, что "железнодорожникам" не нужно выигрывать ради сохранности собственных фанатов. С такой логикой лучше уж вообще не ехать на матч. Вне зависимости от ситуации результат игры нужно ставить во главу угла.

Что касается самой игры, думаю на стороне "Фенербахче" будет небольшое преимущество в плане физического состояния, но "Локомотив" может взять характером", - сказал Ромащенко.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Россия Локомотив Фенербахче Ромащенко Максим
Комментарии (3)
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Aztec58
1455545041
Блин, так рассуждает, словно победа Локо уже решённый вопрос. За счастье будет минимальное поражение, ага.
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alp
1455556350
Локо просто обязан обыграть турков
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кто там
1455556730
ну учитывая нынешние реалии в мире то да. вот срамтак думает о своих болелах, ничего не выигрывает, что б никуда не летать, молодцы.
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