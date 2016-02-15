Ромащенко: «Победа над «Фенербахче» вызовет агрессию фанатов»

Экс-полузащитник "Газиантеспора" и "Бурсаспора" Максим Ромащенко прокомментировал предстоящий матч "Локомотива" с "Фенербахче".

"Болельщики в Турции очень активные, и в зависимости от результата может проявиться настоящая агрессия на стадионе. Победа "Локомотива" может вызвать серьезное негодование на трибунах, так что все зависит от игры. Но это не значит, что "железнодорожникам" не нужно выигрывать ради сохранности собственных фанатов. С такой логикой лучше уж вообще не ехать на матч. Вне зависимости от ситуации результат игры нужно ставить во главу угла.



Что касается самой игры, думаю на стороне "Фенербахче" будет небольшое преимущество в плане физического состояния, но "Локомотив" может взять характером", - сказал Ромащенко.