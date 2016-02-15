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    Непомнящий: «У нас наметился двойной игровой режим»

    Наставник "Томи" Валерий Непомнящий прокомментировал игру Кубка ФНЛ со "СКА-Энергией".

    "Наверное, все-таки результат по игре. В первом тайме было много борьбы, а качество футбола – невысокое. Во втором тайме удалось несколько улучшить игру, но в целом результат закономерный. Доволен тем, что удалось посмотреть в деле тех, на кого рассчитываем в сезоне, и тех, кто не является игроком стартового состава.

    Хочу добавить, что у нас наметился двойной игровой режим. Параллельно с Кубком мы играем контрольные матчи с такими командами, как "Шериф", "Мордовия", которые по уровню выше участников Кубка ФНЛ. В этих поединках у нас выходит состав, близкий к оптимальному. А в Кубке играет уже смешанный состав. Так же будет и дальше: 18 февраля с "Мордовией" надеемся сыграть оптимальным составом, а в Кубке выйдут те, у кого меньше игровой практики", - сказал Непомнящий.

    Источник: ФК «Томь»

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    15.02.2016 13:41
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