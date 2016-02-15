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    Кан: «Музыка в будущем будет играть в АПЛ»

    Бывший голкипер мюнхенской "Баварии" Оливер Кан поддержал решение Хосепа Гвардиолы возглавить "Манчестер Сити". Напомним, что нынешний наставник мюнхенского клуба покинет Германию по окончании текущего сезона.

    "Музыка в будущем будет играть в АПЛ. Там соберутся лучшие футболисты. В АПЛ борьба за титул чемпиона страны намного сложнее. Это будет большим вызовом для Гвардиолы, чем чемпионское звание в Бундеслиге каждый год и без особого труда. В Мюнхене же его оценка зависит только от выступления команды в Лиге чемпионов", — сказал немецкий страж ворот.

    Источник: Bild

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    15.02.2016 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Qqrza 15 февраля 2016, 12:39

      Бл, думал чувак с фамилией Музыка будет в АПЛ играть

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