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    Кейт прокомментировал седьмое кряду поражение «Фейеноорда»

    Форвард "Фейеноорда" Дирк Кейт прокомментировал спад в игре своей команды, которая вчера потерпела седьмое поражение кряду. По словам именитого голландца, в таких результатах нужно винить футболистов, а не главного тренера.

    "Как капитан, я устал от поражений. Могу представить, насколько устали от неудачных результатов от матча к матчу и остальные. СМИ могут винить нас в чем угодно, но наша команда состоит из сильных футболистов, способных играть на высоком уровне.

    У нас невероятный тренер, который делает все возможное, чтобы подготовить коллектив к соревнованиям. Вина за череду поражений лежит на игроках. Сейчас мы являемся посмешищем", — сказал он.

    Источник: Foxsports.com

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    15.02.2016 07:18
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 15 февраля 2016, 08:56

      так и надо тараканам! Kut kakkerlakken!

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