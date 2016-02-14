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    Дзагоев: «Не могу представить себя в футболке какого-то другого клуба, кроме ЦСКА»

    Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев назвал главного конкурента армейцев в борьбе за чемпионство в этом сезоне, а также признался, что не представляет себя на данный момент в составе другого клуба российской Премьер-лиги.

    — Если выбирать только одну команду — кого считаете главным конкурентом в весенней борьбе за чемпионство в России?

    "Зенит".

    — Как, по-вашему, приход Жиркова и Кокорина добавит зенитовской игре что-то новое?

    — Несомненно. Такие мастера усилили бы любую российскую команду и "Зенит" тут – не исключение. Другое дело, что им нужно еще сыграться. А самое сложное в этой ситуации – найти место на поле всем звездам одновременно. Как-то не очень представляю, чтобы Кокорин, Дзюба, Шатов, Халк, Данни, Витсель и Хави Гарсия появились в составе все вместе. Но это уже задача для Виллаш-Боаша.

    — Вы бы могли представить себя на месте перешедших в "Зенит"?

    — На данный момент – точно нет. Конечно, существуют хорошие правила: никогда не говори никогда и если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на завтра. Но сегодня я просто не представляю себя в футболке не ЦСКА, а другого российского клуба.

    Источник: Спортфакт

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    14.02.2016 22:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +81

      zeni 15 февраля 2016, 10:04

      Ага Мечтатель..в Зенит!! ЩА губы закатай!!

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > zeni 15 февраля 2016, 17:14

      Да нахрен надо! Все равно ничего не выигрывает Зенит, а бабки впустую транжирит

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 февраля 2016, 01:55

      За бугор если и позовут,то в команду среднего уровня

      1
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      Рейтинг: +19

      zanuda 15 февраля 2016, 01:52

      А Алания?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 23:07

      А в не российский и не позовут, ага.

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