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    Президент «Тюмени»: «За сдачу матча дали вратарю «леща». Он промолчал»

    Президент "Тюмени" Александр Попов рассказал, как за сдачу одного из матчей отстранил от работы главного тренера Константина Галкина и голкипера Рената Соколова.

    – Я отчислил главного тренера и вратаря команды в конце прошлого сезона. Причина – подозрения, возникшие после игры с "Анжи"…

    – В сдаче матча?

    – Ну да.

    – Почему вы так решили?

    – Ко мне пришла команда и заявила конкретно: вратарь сдал игру.

    – И вы сразу поверили?

    – Да. Сам эпизод не видел, но ребята сказали, что мяч летел в одну сторону, а вратарь – в другую… А Соколов, к слову, очень хорошо играет на линии ворот. Вот и делайте выводы. У "Анжи" была важная игра, им нельзя было уступать. Все сходится.

    – Тогда почему решили, что и тренер замешан в этом деле?

    – Потому что когда вся команда наезжала на вратаря, он единственный за него заступался. Тем более Галкин его приглашал в "Тюмень", а за Соколовым уже тянулся шлейф… Зачем мне нужны такие персонажи?

    – Галкину напрямую задавали вопрос: сдавал матч?

    – Он ответил, что не сдавал. Я ему: "А что же ты тогда заступаешься за вратаря?"

    – А он?

    – А что он? Что он может сказать? Молчал…

    – А вы?

    – Отстранил его и вратаря на три игры. После этого еще раз переговорил с ребятами и расстался с ними.

    – А вратарь как-то оправдывался?

    – В том то и дело, что нет. Даже когда "леща" получил!

    – "Леща"?

    – Ну да. В раздевалке получил. Если ты крепкий парень и уверен в своей правоте, то не промолчишь, если тебе дают "леща"! А он просто голову опустил и сидел, молчал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2016 18:28
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