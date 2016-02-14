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    Семшов: «По организации дела «Зенит» на две, три, четыре головы выше многих соперников по РФПЛ»

    Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов поделился мнением об условиях работы в стане сине-бело-голубых.

    Игорь, вы видели "Зенит" изнутри. Какое впечатление сложилось у вас о петербургской команде?

    – Во-первых, это в высшей степени профессиональный клуб. Во-вторых, понравилась комфортная, позитивная атмосфера как во время, так и после тренировки. Лишний раз убедился, что по организации дела "Зенит" на две, три, четыре головы выше многих соперников по российскому чемпионату. Если бы таких команд в Премьер-лиге было хотя бы десять-двенадцать, наше первенство находилось бы на ведущих позициях в Европе. Финансы? Да, но все равно российским клубам необходимо стремиться к уровню "Зенита": развивать материально-техническую базу, инфраструктуру, мастерство.

    Как вас встретили в "Зените"?

    – Очень тепло! Пока ребята тренировались, пообщался с административным персоналом, а после окончания занятия поговорил с футболистами, с которыми доводилось пересекаться в "Зените", "Динамо", сборной России или просто на футбольном поле. Удалось поприветствовать и Виллаш-Боаша. Лично мы не были знакомы, но пожали друг другу руки, я пожелал удачи в Лиссабоне.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.02.2016 16:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Мухаметшин 14 февраля 2016, 19:50

      дайте такой бюджет мордовии и она в полусогнутое положение поставит даже баварию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 14 февраля 2016, 17:42

      Если там такая замечательная организация (а бюджет, как мы знаем, втрое выше чем у ЦСКА, и рыночная цена основного состава- в полтора), то какого же хрена за последние годы ЦСКА чаще становился чемпионом?

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Вомбат 14 февраля 2016, 18:27

      Ответ - ЦСКА великий клуб. И просто опытнее

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 февраля 2016, 17:04

      подаразумеваеться финансами выше и только

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 16:41

      А по результатам в РФПЛ? Вот то-то и оно!

      1
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