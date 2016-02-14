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    Жюли: «Сборная России может стать сенсацией Евро-2016»

    Бывший полузащитник сборной Франции Людовик Жюли поделился мнением о перспективах сборной России на Евро-2016.

    "Сборная России – команда, которая растет и развивается. В России интересный чемпионат, в котором принимают участие сильные европейские футболисты. Российские игроки перенимают у них лучшие качества, прогрессируют и становятся сильнее. Считаю, что сборная России может удивить своей игрой на Евро-2016 и стать сенсацией турнира", – отметил Жюли.

    Источник: ТАСС

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    14.02.2016 15:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 16:46

      Только если проиграет все матчи в группе, ага. (Ничего не имею против сборной России, просто не понравился нелепое утверждение)

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      Рейтинг: +206

      skipushkach 14 февраля 2016, 15:23

      Сколько ему заплатили,что бы он такое сказал(первое что на ум приходит)...

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