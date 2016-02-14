Жюли: «Сборная России может стать сенсацией Евро-2016»

Бывший полузащитник сборной Франции Людовик Жюли поделился мнением о перспективах сборной России на Евро-2016.

"Сборная России – команда, которая растет и развивается. В России интересный чемпионат, в котором принимают участие сильные европейские футболисты. Российские игроки перенимают у них лучшие качества, прогрессируют и становятся сильнее. Считаю, что сборная России может удивить своей игрой на Евро-2016 и стать сенсацией турнира", – отметил Жюли.