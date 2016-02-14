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    Мейра: «При удачном стечении обстоятельств Россия на Евро-2016 может дойти до полуфинала»

    Бывший защитник "Зенита" и сборной Португалии Фернанду Мейра поделился своим мнением о перспективах своей национальной команды и сборной России на Евро-2016.

    "Сборная России постоянно прогрессирует, в ней собраны отличные исполнители. Некоторые из них очень хорошо играют в "Зените". Считаю, что при удачном стечении обстоятельств сборной России удастся достичь полуфинала чемпионата Европы.

    Португалия? Не считаю, что игра нашей сборной строится лишь на Криштиану Роналду. Безусловно, Роналду очень сильный игрок, но в нашей сборной играет не он один. У нас молодая команда с большим будущим. Нам по силам дойти до финала турнира, а там можно уже и замахнуться на победу в нем", - сказал Мейра.

    Источник: ТАСС

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    14.02.2016 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 16:49

      При удачном стечении обстоятельств и рубль может подняться до 60 за евро, ага, но только где эти обстоятельства?

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