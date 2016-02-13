Фернандеш: «Не исключаю, что покину «Локомотив»

сливается потихоньку. хорошо тогда на его трансфер деньги не тратили
Полузащитник "Локомотива" Мануэль Фернандеш не исключил, что по окончании нынешнего сезона покинет московский клуб. По словам футболиста, он хочет чаще выходить в стартовом составе железнодорожников.
"Я до сих пор вспоминаю время, проведенное в "Бенфике". Я ушел из-за травмы, так как было недопонимание между мной и медицинским штабом клуба. Если бы тогда немного потерпел, до сих пор играл бы в Лиссабоне. По поводу сборной мне сказали, что не вызывают в команду, поскольку не видят моей игры в "Локомотиве". Чтобы вернуться в национальную команду, мне нужно выходить в стартовом составе", - сказал португалец.