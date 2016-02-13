Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандеш: «Не исключаю, что покину «Локомотив»

    Полузащитник "Локомотива" Мануэль Фернандеш не исключил, что по окончании нынешнего сезона покинет московский клуб. По словам футболиста, он хочет чаще выходить в стартовом составе железнодорожников.

    "Я до сих пор вспоминаю время, проведенное в "Бенфике". Я ушел из-за травмы, так как было недопонимание между мной и медицинским штабом клуба. Если бы тогда немного потерпел, до сих пор играл бы в Лиссабоне. По поводу сборной мне сказали, что не вызывают в команду, поскольку не видят моей игры в "Локомотиве". Чтобы вернуться в национальную команду, мне нужно выходить в стартовом составе", - сказал португалец.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2016 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 февраля 2016, 17:58

      сливается потихоньку. хорошо тогда на его трансфер деньги не тратили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 17:10

      Блин, кто и зачем приобретает таких посредственных игроков, не горящих желанием играть в России?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский > Aztec58 15 февраля 2017, 20:21

      Типичный комментарий человека, который верил, что Ману сидит, потому что не хочет играть в России. Время показало, какой он "посредственный" игрок и почему он сидел. Потому что гребаная Смо его к банке прибила. Забавно было на протяжении прошлого сезона читать подобные заявления, все же было понятно с самого начала. Посредственные игроки не забивают боковыми ножницами во втором матче за клуб и не становятся лучшими его бомбардирами в первом же сезоне.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11