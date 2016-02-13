Дель Боске: «Барселоне» будет непросто в финале Кубка Испании»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске не верит в легкую победу "Барселоны" в финальном матче Кубка Испании, в котором соперником каталонцев будет "Севилья". По словам опытного специалиста, андалусийцы дадут бой чемпиону.

"Барселона" в отличной форме, а "Севилья" доказала, что является нелeгким соперником, имеющим в своeм составе сильных футболистов и хорошего тренера. Так что они усложнят задачу "Барселоне", — сказал он.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Испании состоится 21 мая.