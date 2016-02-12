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  • Сарри: «Хоть на протяжении 30 секунд, но мы сыграем в свой футбол»

Сарри: «Хоть на протяжении 30 секунд, но мы сыграем в свой футбол»

12 февраля 2016, 22:17

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 25-го тура Серии А против "Ювентуса".

"Мы будем играть в свой футбол. Опыт показывает, что когда мы не играем по-своему, то становимся уязвимы, так что наш единственный шанс получить что-то на таком огромном стадионе в матче с таким соперником – это играть в свой футбол.

Возможно, у нас не получится, возможно, мы будем заперты в своей штрафной на протяжении 70 минут, но это не будет нашим добровольным выбором. Пусть даже у нас на это будет всего 30 секунд, но мы сыграем в свой футбол", – сказал Сарри.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Италия Наполи Ювентус Сарри Маурицио
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