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    «Олимпия»: «Хенти очень близок к тому, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»

    Форвард "Олимпии" Изекиль Хенти, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в московском "Локомотиве". Интерес железнодорожников к игроку подтвердил пресс-секретарь словенского клуба Алеша Векич.

    "Изекиль очень близок к тому, чтобы подписать контракт с "Локомотивом". Но это еще не свершившийся факт. Ситуация с игроком разъяснится через два-три дня", - заявил Векич.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что "Локомотив" готов заплатить за трансфер нигерийца 5,5 миллиона евро. В текущем сезоне Хенти в 21 матче за "Олимпию" забил восемь голов. Ранее права на 22-летнего форварда принадлежали "Милану".

    Источник: ТАСС

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    12.02.2016 18:15
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