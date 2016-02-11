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  • Стоимость строительства «Зенит-Арены» может вновь увеличиться

Стоимость строительства «Зенит-Арены» может вновь увеличиться

11 февраля 2016, 19:38
16

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что стоимость строительства стадиона "Зенит-Арена" может быть увеличена в связи с новыми требованиями ФИФА в области безопасности.

"В связи с появлением новых требований ФИФА в области безопасности как антитеррористической, так и противопожарной и энергетической, будет небольшой пересмотр проектной документации, что неизбежно приведет к небольшому удорожанию сметы стадиона. Мы надеемся, что федеральный бюджет поможет с этим дофинансированием, но если не удастся договориться, то будем финансировать из бюджета города", - сказал Албин.

Ранее сообщалось, что генеральный подрядчик строительства стадиона "Инжтрансстрой-СПб" попросил об увеличении сметы на 435 миллионов рублей - до 35,3 миллиардов рублей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (16)
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REDWHITE_
1455209731
"Унитаз-арена" всю страну разорила(((
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1455210520
Мутко , у тебя в голове мозги или "КЮ"?
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Айзен 87
1455213350
мечты сбываются)
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Aztec58
1455214016
И вновь говорю: это не последнее увеличение, ага.
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батог
1455217452
а может закрыть на - - й эту стройку, что есть продать кому-нибудь, а за эти деньги побырому построить по стадиону в краснодаре и саранске
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Лыков
1455217852
Самый дорогой стадион мира оказался не безопасным? Как же так?
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nim-
1455218156
Впрочем, ничего нового.
Ответить
Asbjorn
1455221282
Кто бы сомневался
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grand-igor
1455223906
кто бы сомневался !!! отдали бы деньги Федуну он вам 5 стадионов построил!! вот что значит за народные деньги строить. ВОРЬЕ
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Дагыстанец
1455235513
Нормально в питере пилят, культур-мультурной столице))))
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