Стоимость строительства «Зенит-Арены» может вновь увеличиться

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что стоимость строительства стадиона "Зенит-Арена" может быть увеличена в связи с новыми требованиями ФИФА в области безопасности.

"В связи с появлением новых требований ФИФА в области безопасности как антитеррористической, так и противопожарной и энергетической, будет небольшой пересмотр проектной документации, что неизбежно приведет к небольшому удорожанию сметы стадиона. Мы надеемся, что федеральный бюджет поможет с этим дофинансированием, но если не удастся договориться, то будем финансировать из бюджета города", - сказал Албин.

Ранее сообщалось, что генеральный подрядчик строительства стадиона "Инжтрансстрой-СПб" попросил об увеличении сметы на 435 миллионов рублей - до 35,3 миллиардов рублей.