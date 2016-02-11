Кержаков: «Удивляет ли меня то, что питерских воспитанников в «Зените» стало меньше? Нет»

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за "Цюрих", прокомментировал переход в стан бело-голубых форварда Александра Кокорина и полузащитника Юрия Жиркова.

"По-моему, неожиданностью это ни для кого не стало. Про Сашу Кокорина говорили про "Арсенал", а перешел он в "Зенит". А насчет Юры же разговоры ходили еще летом.



Ничего нового не происходит. Если бы их резко не стало… А так все постепенно к этому шло. Удивляет ли меня это? Нет. Почему питерских воспитанников не стало? Это уже не ко мне вопрос.

Очень рад, что Роман будет играть, он хотел играть в ЦСКА, он воспитанник "армейский". Здорово, когда футболист возвращается в клуб, школу которого он прошел. Плюс Рома будет на виду у тренера сборной, и переживать за его форму и игровую практику, наверное, не стоит", - сказал Кержаков.