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    Колосков: «Инфантино поддержали 17 неевропейских стран»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о шансах кандидата на пост президента ФИФА Джанни Инфантино.

    "У Джанни Инфантино сейчас есть поддержка в лице 10 южноамериканских федераций, что они официально подтвердили. Он не остался в меньшинстве. Семь государств из центральной Америки, которые являются испаноговорящими, также подтвердили, что отдадут голоса Инфантино. Поэтому, помимо стран Европы, у Джанни уже есть 17 голосов.

    Конечно, многие государства уже сориентировались, за кого они будут голосовать, ведь все кандидаты ездят по континентам, встречаются с избирателями. Все они рассказывают о своих программах, что-то обещают. Кто-то из государств взял на себя обязательства, а кто-то нет: вот Европа однозначно сказала, что поддержит Инфантино. Так что остается только ждать голосования", - сказал Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.02.2016 17:22
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