Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гильерме: «В детстве пробовал гречневую кашу… лучше бы я этого не делал»

    Голкипер "Локомотива" Гильерме попытался угадать одноклубников по факту из их биографий.

    — Факт из биографии: “Он очень хороший и невероятно позитивный человек. Но были случаи, когда он обманывал свою маму. Говорил, что вечером приедет к ней в Ногинск, а в итоге пропадал”.
    — Хм, хороших и позитивных у нас много… Он русский?

    — Да. И вы его очень хорошо знаете.
    — Янбаев! Точно Янбаев! Мы же с ним жили в одном номере, когда я только пришeл в “Локомотив”. И Ренат мне очень сильно помогал.

    — И это правильный ответ!
    — Знаете, я нисколько не сомневаюсь, что он обманывал мать не со зла. Вы правильно говорите, Ренат – хороший, добрый парень. Ошибаются все, но намеренно плохо он бы маме не сделал. Никогда!

    — Факт из биографии: “Он обожает Call of duty, Майкла Джордана и гречневую кашу”.
    — Досрочный ответ – Ману Фернандеш! Тут даже думать не надо.

    — Почему так быстро угадали? Из-за гречки?
    — Конечно, Ману еe постоянно ест! Да и о Call of duty я знал. Фернандеш – реально дикий фанат этой игры.

    — Сами гречку жалуете?
    — Не особенно… Если честно, совсем еe не “кюшаю”. Просто в Бразилии ведь она тоже есть. И в детстве я как-то попробовал гречневую кашу… Лучше бы я этого не делал… Не понравилось, мягко говоря.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2016 15:09
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 11 февраля 2016, 17:55

      значит пошел на хуй, заберите у него российский паспорт!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      bacardi023 11 февраля 2016, 16:07

      ну да, лучше бананы и кокосы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 февраля 2016, 15:28

      Заелся он у себя дома!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 15:23

      Янбаев? Ага, русский татарин.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 февраля 2016, 15:15

      Гречка это хорошо, а вот CoD мягко говоря говнецо

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 11 февраля 2016, 15:13

      А зря гречку не кюшаешь

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11