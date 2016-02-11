Виллиан: «Челси» не хочет предлагать Терри новый контракт»

Хавбек "Челси" Виллиан считает своего партнера по команде Джона Терри величайшим игроком в истории клуба. Как отметил бразилец, капитан не прочь подписать новый контракт с лондонцами, однако в руководстве клуба от этой идеи отказываются.

"Думаю, Терри хотел бы остаться в "Челси" качестве игрока. По всей видимости, клуб не будет продлевать его контракт. Могу лишь пожелать удачи в его дальнейшей карьере. Безусловно, Терри - важный, а возможно и величайший игрок в истории "Челси". Для этого клуба он выиграл все", - сказал он.