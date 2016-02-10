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    Клубам из России будут выплачивать по шесть тысяч за участие футболистов на чемпионате Европы-2016

    Российским клубам-участникам Ассоциации европейских клубов (ЕСА) будет выплачена компенсация за участие своих игроков на Евро-2016.

    Вчера в Париже состоялось заседание генеральной ассамблеи ЕСА, в ходе которой объявили, каким образом будет происходить распределении средств между клубами за участие футболистов в отборочном цикле к Евро-2016 и в финальной стадии турнира.

    "Одной из приятных новостей было то, что с этого сезона клубы, делегировавшие своих футболистов в национальные сборные, вне зависимости от этапа турнира, будут получать по четыре тысячи евро за каждый матч, проведенный игроком.

    А уже в финальной части турнира – по шесть тысяч за каждый день пребывания игроков в расположении сборной, включая двухнедельный подготовительный цикл", – пояснил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

    Представителями России в ЕСА являются "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Локомотив" и "Рубин".

    Источник: ТАСС

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    10.02.2016 14:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 11 февраля 2016, 06:08

      "Зенит" даже Ко-корина не отобъёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 10 февраля 2016, 15:32

      бешенные бабки

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