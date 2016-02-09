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    Гову: «Хотим попасть в тройку на «Кубке Легенд»

    Форвард сборной Франции Сидней Гову поделился ожиданиями от предстоящего "Кубка Легенд", который пройдет на днях в Москве.

    "Мы находимся в приятном волнении перед турниром – очень хочется хорошо показать себя перед московской публикой. Я бы сейчас не стал говорить, что мы все победим – это звучит слишком амбициозно. Тем не менее, понятно, что мы стремимся на пьедестал почета и будем биться до конца. Конечно, мы все уже не молоды, мы уже не такие быстрые, как были раньше – при этом мы не потеряли нашей техничности. И это сыграет нам на руку", – отметил Гову.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 17:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 18:06

      Было бы неплохо если организовали чемпионаты и сборные для игроков старше 35 лет,так называемая пенсия)

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