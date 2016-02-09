Гову: «Хотим попасть в тройку на «Кубке Легенд»

Форвард сборной Франции Сидней Гову поделился ожиданиями от предстоящего "Кубка Легенд", который пройдет на днях в Москве.

"Мы находимся в приятном волнении перед турниром – очень хочется хорошо показать себя перед московской публикой. Я бы сейчас не стал говорить, что мы все победим – это звучит слишком амбициозно. Тем не менее, понятно, что мы стремимся на пьедестал почета и будем биться до конца. Конечно, мы все уже не молоды, мы уже не такие быстрые, как были раньше – при этом мы не потеряли нашей техничности. И это сыграет нам на руку", – отметил Гову.