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    Гову: «Хотим попасть в тройку на «Кубке Легенд»

    Форвард сборной Франции Сидней Гову поделился ожиданиями от предстоящего «Кубка Легенд», который пройдет на днях в Москве.

    «Мы находимся в приятном волнении перед турниром – очень хочется хорошо показать себя перед московской публикой. Я бы сейчас не стал говорить, что мы все победим – это звучит слишком амбициозно. Тем не менее, понятно, что мы стремимся на пьедестал почета и будем биться до конца. Конечно, мы все уже не молоды, мы уже не такие быстрые, как были раньше – при этом мы не потеряли нашей техничности. И это сыграет нам на руку», – отметил Гову.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 17:00
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    Комментарии (2)
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    hodyrev
    1455030362
    Было бы неплохо если организовали чемпионаты и сборные для игроков старше 35 лет,так называемая пенсия)
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    ologreds
    1694996249
    numo457416
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