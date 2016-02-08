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    Буффон: «Меня никогда не звали в «Реал»

    Страж ворот туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон опроверг слухи о том, что в свое время им интересовался мадридский "Реал". Как сообщали западные издания, футболиста в Мадрид звал президент "королевского" клуба Флорентино Перес.

    "Флорентино никогда не звонил мне. Ни в 2005 году, ни до, ни после этого. Не звонил он и моему агенту. Не знаю, где и когда появилась эта информация, но она не соответствует истине. Не знаю, интересовался ли Перес мной, но я знаю, что если "Реал" хочет игрока, то, несомненно, идет и покупает его", — приводит слова Буффона ABC.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2016 12:05
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