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    «Химки» подписали воспитанника «Барселоны»

    «Тенерифе» объявил о переходе 28-летнего полузащитника Алекса Корредеры в «Химки». Он провел всю карьеру в Испании, а за клуб с Канарских островов играл с 2021 года.

    • Корредера является воспитанником «Барселоны», в системе которой выступал с 2004 по 2015 год.
    • В этом сезоне он провел за «Тенерифе» 3 матча в Сегунде. Всего сыграл за команду в 118 встречах, забил 3 гола, отдал 6 передач.
    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро, а контракт «Химок» с полузащитником рассчитан до 2026 года.

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    Источник: официальный сайт «Тенерифе»

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    12.09.2024 14:52
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1726143710
    С курорта в русскую зиму?... Жесть. )
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