«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»

«Тенерифе» объявил о переходе 28-летнего полузащитника Алекса Корредеры в «Химки». Он провел всю карьеру в Испании, а за клуб с Канарских островов играл с 2021 года.

Корредера является воспитанником «Барселоны», в системе которой выступал с 2004 по 2015 год.

В этом сезоне он провел за «Тенерифе» 3 матча в Сегунде. Всего сыграл за команду в 118 встречах, забил 3 гола, отдал 6 передач.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро, а контракт «Химок» с полузащитником рассчитан до 2026 года.