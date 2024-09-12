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    • В Испании появился жест, сигнализирующий о проявлениях расизма на матчах

    В Испании появился жест, сигнализирующий о проявлениях расизма на матчах

    Ла Лига сообщила, что судьи на матчах испанских турниров смогут показать особый жест со скрещенными руками в случае выявления проявлений расизма, после жалобы игрока или координатора службы безопасности.

    При первой демонстрации жеста, встреча будет приостановлена с предупреждением по громкой связи стадиона. Если расистское поведение на стадионе продолжится, игра будет прервана, а команды уйдут с поля в раздевалке. После третьего случая судья вместе с координаторами службы безопасности могут прниять решение о полной остановке матча.

    • Соответствующие поправки внесут в протокол действий при дискриминационном поведении и будут действовать во всех турнирах под эгидой Королевской федерации испанского футбола.
    • Испания является одним из главных организаторов ЧМ-2030.

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    Источник: официальный сайт Ла Лиги

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    12.09.2024 18:36
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1726156100
    ...гребанный Винни-Пух...
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    Цугундeр
    1726156685
    Мдаа.. "Новые песни придумала жизнь…" (С)
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    Skull_Boy
    1726157604
    Шоколадная плакса будет довольна
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    JIEGEHDA
    1726158102
    Фанатики Реала . серГЕй и другие молча оставляют такие записи . Потому что тут их и их клуб чморят . А они идут на ветки Зенита и Спартака . Писать гадости другим
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    acor94
    1726160596
    А если знак, что все окей и указательного пальца, который в этот круг заходит - значит на поле *******
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    Fialet
    1726169105
    Дебилизм.
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