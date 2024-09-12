В Испании появился жест, сигнализирующий о проявлениях расизма на матчах

Ла Лига сообщила, что судьи на матчах испанских турниров смогут показать особый жест со скрещенными руками в случае выявления проявлений расизма, после жалобы игрока или координатора службы безопасности.
При первой демонстрации жеста, встреча будет приостановлена с предупреждением по громкой связи стадиона. Если расистское поведение на стадионе продолжится, игра будет прервана, а команды уйдут с поля в раздевалке. После третьего случая судья вместе с координаторами службы безопасности могут прниять решение о полной остановке матча.
- Соответствующие поправки внесут в протокол действий при дискриминационном поведении и будут действовать во всех турнирах под эгидой Королевской федерации испанского футбола.
- Испания является одним из главных организаторов ЧМ-2030.