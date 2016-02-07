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  • Канчельскис: «У «Лестера» мало опыта для борьбы за чемпионство, но ведь «Блэкберн» и «Лидс» как-то выигрывали АПЛ без него»

Канчельскис: «У «Лестера» мало опыта для борьбы за чемпионство, но ведь «Блэкберн» и «Лидс» как-то выигрывали АПЛ без него»

7 февраля 2016, 16:00

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился своим мнением о перспективах "Лестер Сити" в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

– Неужели "Лестер" может стать чемпионом?

– Шансы есть, но, думаю, что их обойдет кто-то из тройки: "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Хотя я, конечно, буду переживать за "Лестер". Я работал с Раньери, очень уважаю его. Мне бы хотелось, чтобы он выиграл чемпионат Англии и всем недоброжелателям доказал, что он классный тренер. Например, тому же "Челси", в котором ему не дали доработать, когда у команды еще не было такого состава и таких внушительных денежных средств. В Лигу чемпионов "Лестер" попасть должен, но для борьбы за чемпионство у подопечных Раньери мало опыта. Хотя ведь побеждал без особого опыта тот же "Блэкберн" в 1995 году, и "Лидс" тоже как-то сотворил сенсацию. Так что все возможно.

– За счет чего "Лестер" побеждает раз за разом, когда все уже ждут, что вот-вот он оступится?

– Хорошая атмосфера, грамотный тренировочный процесс. У Клаудио очень интересные тренировки. Ездил как-то к нему в "Ювентус", когда он там работал, посмотрел за его методиками. Конечно, по ходу сезона тренировки не столь разнообразные, но все равно много полезного подметил.

– Вы же с Раньери вместе в "Фиорентине" работали. Чем он запомнился вам тогда?

– Он очень интеллигентный тренер: голос редко повышал. Клаудио умеет создавать прекрасную атмосферу в команде. Даже при наличии таких звезд, как Батистута, Руй Кошта, Тольдо. Он находил со всеми общий язык, его очень уважали в команде. И мне нравилось работать под его руководством, хоть и вместе мы только полгода трудились.

– Раньери мягкий тренер?

– Когда требовала ситуация, он мог высказать что-то на повышенных тонах. Причем ему удавалось уживаться с очень импульсивным президентом Чекки Гори. Тот часто принимал эмоциональные неправильные решения. Например, купил как-то бразильца Эдмундо. Вот понравился ему этот футболист, поэтому взял и купил. Хотя команде он не подходил. Что сказать, если у Эдмундо прозвище было – Скотина? Но Раньери сглаживал такие моменты. Благодаря тренеру в раздевалке был порядок.

Источник: «Советский спорт»
Англия. Премьер-лига Англия Лестер Раньери Клаудио Канчельскис Андрей
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