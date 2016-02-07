Де Бур: «Ван Гаал уйдет из «МЮ», если у него не получится попасть в Лигу чемпионов»

Бывший полузащитник сборной Голландии Рональд Де Бур поделился своим мнением о перспективах Луи ван Гаала на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Луи лучше, чем кто либо понимает, что клуб статуса "Манчестер Юнайтед" должен как минимум квалифицироваться в Лигу чемпионов. Если у него это не получится, он знает, что это будет конец истории.

В моих глазах Луи по-прежнему тренер топ-уровня, и он должен остаться в Манчестере. Но вся критика относительно того, как играет "МЮ" абсолютно заслуженна. Команда в сто раз лучше организована в этом сезоне по сравнению с прошлым, в тактическом плане "МЮ" также прибавил. Но игра команды по-прежнему не смотрится, особенно не хватает разнообразия впереди", - сказал Де Бур.