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  • Нигматуллин: «От предложения «Эвертона» по Ниассу невозможно было отказаться»

Нигматуллин: «От предложения «Эвертона» по Ниассу невозможно было отказаться»

7 февраля 2016, 11:24
3

Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал переход нападающего Умара Ниасса в "Эвертон".

"Могу только порадоваться за "Локомотив", это очень успешная сделка, ведь "Эвертон" выплатил за сенегальца почти 18 миллионов фунтов. Не стоит забывать, что футбол - это бизнес, а красно-зеленым сделали предложение, от которого невозможно было отказаться. Это пойдет на пользу как "Локомотиву", так и самому игроку, ведь теперь он будет выступать в английской Премьер-Лиге.

Я надеюсь, что "Локо" найдет нового форварда для того, чтобы задействовать его в чемпионате. А в Лиге Европы, думаю, москвичам по силам справиться с помощью Петара Шкулетича, который был лучшим бомбардиром сербского чемпионата. Вероятно, когда игра начнeт строиться вокруг него - он почувствует больше доверия к себе, что скажется на его результативности. Понятно, что пока в Премьер-Лиге Шкулетич полностью не раскрылся, но теперь другой дороги у него нет, - сказал Нигматуллин.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Эвертон Нигматуллин Руслан Ниасс Умар
Комментарии (3)
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каа
1454841643
Удачи парню! ... Потенциал есть... только жалко должно быть нашим командам терять таких игроков ...На очереди похоже Муса...
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Aztec58
1454849210
И я говорю: нагружайте Шкулетича, хотя не факт, что потянет.
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vladimir-7
1454853968
18 миллионов фунтов конечно деньги хорошие, но Ниасс пока сидит на лавке запасных и не играет,так чего он выиграл?Конечно может быть пока сидит,а может быть выиграл в зарплате? А может быть жалеет,что перешёл.
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