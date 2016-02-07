Нигматуллин: «От предложения «Эвертона» по Ниассу невозможно было отказаться»

Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал переход нападающего Умара Ниасса в "Эвертон".

"Могу только порадоваться за "Локомотив", это очень успешная сделка, ведь "Эвертон" выплатил за сенегальца почти 18 миллионов фунтов. Не стоит забывать, что футбол - это бизнес, а красно-зеленым сделали предложение, от которого невозможно было отказаться. Это пойдет на пользу как "Локомотиву", так и самому игроку, ведь теперь он будет выступать в английской Премьер-Лиге.

Я надеюсь, что "Локо" найдет нового форварда для того, чтобы задействовать его в чемпионате. А в Лиге Европы, думаю, москвичам по силам справиться с помощью Петара Шкулетича, который был лучшим бомбардиром сербского чемпионата. Вероятно, когда игра начнeт строиться вокруг него - он почувствует больше доверия к себе, что скажется на его результативности. Понятно, что пока в Премьер-Лиге Шкулетич полностью не раскрылся, но теперь другой дороги у него нет, - сказал Нигматуллин.