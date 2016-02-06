Писарев: «Пришлось убеждать Мутко в совмещении мною двух постов сразу»

Главный тренер молодежной сборной России и по совместительству спортивный директор РФС Николай Писарев заявил, что убеждал Виталия Мутко в том, чтобы он разрешил совмещать ему два поста сразу.

– Не так давно президент РФС Виталий Мутко говорил, что вам нужно будет сделать выбор – либо департамент РФС, где вы работаете, либо молодежная сборная вы определились?

– Да, десять дней назад состоялся разговор с Виталием Леонтиевичем, на котором было принято решение о совмещении, мне удалось его в этом убедить. Дело в том, что в марте у молодежной сборной всего две игры, а следующие – только в сентябре. Так что еще полгода можно приносить пользу в том качестве, в котором пребывал последние шесть лет. Контракт в качестве тренера молодежки подписан до конца отборочного цикла.