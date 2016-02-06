Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Писарев: «Пришлось убеждать Мутко в совмещении мною двух постов сразу»

    Главный тренер молодежной сборной России и по совместительству спортивный директор РФС Николай Писарев заявил, что убеждал Виталия Мутко в том, чтобы он разрешил совмещать ему два поста сразу.

    – Не так давно президент РФС Виталий Мутко говорил, что вам нужно будет сделать выбор – либо департамент РФС, где вы работаете, либо молодежная сборная вы определились?

    – Да, десять дней назад состоялся разговор с Виталием Леонтиевичем, на котором было принято решение о совмещении, мне удалось его в этом убедить. Дело в том, что в марте у молодежной сборной всего две игры, а следующие – только в сентябре. Так что еще полгода можно приносить пользу в том качестве, в котором пребывал последние шесть лет. Контракт в качестве тренера молодежки подписан до конца отборочного цикла.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2016 21:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11