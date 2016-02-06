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    Думбия начнет матч против «Вест Бромвича» на скамейке запасных «Ньюкасла»

    Экс-форвард "Локомотива" Умар Ниасс, ставший недавно игроком "Эвертона", остался вне заявки на поединок 25-го тура АПЛ против "Сток Сити". Сенегалец не принимал участия в матче прошлого тура с "Ньюкаслом", однако появился на поле в футболке клуба накануне игры для приветствия болельщиков.

    Что касается экс-нападающего ЦСКА Сейду Думбия, перешедшего из "Ромы" в "Ньюкасл" на правах аренды, то он начнет встречу с "Вест Бромвичем" на скамейке запасных, равно как и матч с "ирисками", в котором он так и не появился на поле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 18:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 февраля 2016, 16:53

      Думбию отдали в аренду Ньюкаслу,чтобы сидел на лавке и Умар Ниасс тоже
      перешёл в Эвертон на скамейку запасных. Ну ладно от Думбии ничего не
      зависело,это итальянская Рома так решила. А вот Ниасс из основного состава
      Локомоттива по собственной воле угодил в на лавку запасных, это да!

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