Чичарито: «Сульшер был рад сидеть на лавке, я – нет»

Мексиканский форвард "Байера" Чичарито признался, что он благодарен наставнику "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаалу за честность, и заявил, что никогда не стремился быть игроком замены.

"Я, думаю, он [Оле Гуннар Сульшер] был доволен своей ролью. Все думали, что я тоже, но это не так. Я не хотел отсиживаться на лавке.

Луи ван Гаал был честен. В первые две недели он сказал, что у меня было светлое будущее, и он предоставит мне больше шансов. Я поверил, что буду играть. Но на старте этого сезона он сказал, что Уазза [Уэйн Руни] будет первым номером.

Он сказал, что я буду вторым нападающим, но это означало, что я буду играть в его отсутствие, но как бы я ни сыграл, Руни всегда займет мое место. Он был уверен на 99 процентов, что я не буду в основе.

Все было ясно. Это его видение, я его уважаю. Мы решили, что мне стоит согласиться на хорошее предложение от других клубов", - сказал Чичарито.

За 16 игр в немецком первенстве мексиканец отметился 18 голами.