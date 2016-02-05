Агент Широкова: «Автоматического продления контракт со «Спартаком» не предусматривал»

Агент полузащитника Романа Широкова, расторгнувшего контракт с московским "Спартаком", Арсен Минасов рассказал о том, что, вероятнее всего, его клиент продолжит карьеру в России, а также раскрыл некоторые детали контракта 33-летнего хавбека с красно-белыми.

"Где Роман продолжит карьеру? Скорее всего, в России. Раньше времени не хочу говорить, но вопрос решен на 90%. Есть нюансы, их много, они не то чтобы мешают, надо просто подождать. Романа часто видят у манежа ЦСКА? Да, он три раза в неделю возит туда своего сына на тренировки. Офис клуба находится там же. Романа можно увидеть и во дворце спорта ЦСКА, он там играет в хоккей с друзьями футболистами – Петей Быстровым, Юрой Жирковым… Да, он пропустил 9 дней сборов, но он тренируется и поверьте, много работает. Он переживает, что не с командой. Но наберитесь терпения, все будет нормально. Вторую часть чемпионата он проведет хорошо и сыграет на Евро. Более того, у меня такое чувство, что на Евро сборная выступит здорово.

Расставание со "Спартаком"? У нас была своя позиция, у клуба своя, двигались навстречу друг другу и поняли на каком-то этапе, что обе стороны удовлетворены расторжением договора – без взаимных претензий. Наша позиция? Роман хотел играть в футбол, но, к сожалению, не давали.

Автоматического продления контракт со "Спартаком" не предусматривал. Всегда в СМИ писалось, что контракт продлевается в случае проведения Романом 15 матчей в чемпионате. Такого условия не было. Большего я сказать не могу. Справедливо ли поступил "Спартак"? Для клуба – наверное, да. Мое мнение – нет. Считаю, что Роман не снизил свой уровень в "Спартаке". Объясню на примере лучшего футболиста мира, Месси. За то, как Лионель играет в "Барсе", его носят на руках. За то, как выглядит в сборной Аргентины, ругают болельщики своей страны. Потому что у "Барсы" есть результат, а у Аргентины – нет того, которого ждут, нет побед на ЧМ и на Кубке Америки. А Лео делает ровно столько, сколько он делает в "Барсе". Мы заложники результата. Роман играл за "Спартак" хорошо, не хуже, чем в "Краснодаре". Сейчас говорят о его показателях – ноль голов и три голевые. А мое мнение, это лукавство: он может отдать 8 передач, но с них не забьют. А "0+3" - это слепая статистика! И Роман с этой статистикой лучший ассистент "Спартака"! Но нет результата. Ждали, что Роман за 14 матчей забьет 8 голов и отдаст 12 передач? Думаете, он не хотел? Скажу, что у него бонус в контракте за передачи. Но есть тактика игры, позиция на поле, удача… Расставание со "Спартаком" связано с контрактом, не с игрой. Там, где Романа не хотят видеть, он туда не пойдет никогда в жизни", - заявил Минасов.