Бабаев: «Рома» была готова отпустить Думбия куда угодно, но не в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об уходе нападающего Сейду Думбия.

"Мы сделали даже больше, чем могли. Но позиция "Ромы" была сверхпринципиальной – куда угодно, только не в ЦСКА. Видимо, римляне опасались, что потом Думбия уже вообще никуда не захочет уходить. Насколько я знаю, предложение "Ньюкасла" устроило "Рому". Плюс там была опция выкупа, что для римлян было очень важно. Думбия сделал всe от себя зависящее, чтобы остаться у нас. Но выбор у него, по сути, остался таким: либо сидеть на скамейке в "Роме", либо играть в "Ньюкасле", - сказал Бабаев.