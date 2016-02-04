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    Гатагов: «С Де Зеувом не сошлись, все время лупили друг друга и кусались»

    Экс-спартаковец Сослан Гатагов рассказал, кто из легионеров ему особо запомнился.

    "Макгиди, конечно. Когда приходил тренироваться с основой, я играл против него. Весь мир знает его финт, но никто не может его поймать. И для меня было хорошим уроком тренироваться с ним. Он меня обыгрывал-обыгрывал, я ему по ногам бил. Однажды говорю ему: "Ты щитки-то надень". А он такой: "Это мои проблемы. Бей, делай что хочешь". Я ему пару раз саданул, он мне ни слова не сказал. После тренировок с Макгиди спускался за дубль, и мне намного легче было играть против молодых парней. Эйден русский нормально знал, подкалывал нас. Говорит: "Зачем вы в плюс 20 ходите в кожаных куртках? Почему вы все хмурые? Почему у вас девушки красивые, а вы такие некрасивые? За что они вас любят?"

    Ари тоже классный. Я как-то проснулся на завтрак, попросил яичницу. Мне все сделали, я себе поляну красивую накрыл – яичница, йогурты, все такое. И Ари на своем вальяже, на кепке, на легком стиле идет. Всем отбил, садится рядом со мной. Смотрит на яичницу, палец в нее засовывает и говорит по-русски удивленно: "Что это?" Такие шуточки у бразильцев были, даже Кариока смеялся и улыбался. У меня на старом телефоне видео есть, где он улыбался. Я только с Де Зеувом тяжело сошелся. Мы в Австрии чуть не подрались с ним на сборе, при Эмери. Уже должны были улетать, играли в дыр-дыр. Он как саданул мне – хорошо так. Мы на этой теме начали друг друга лупить, кусались все время. Но не было такого, чтобы после тренировки лез в стиле "иди сюда, поговорим". Споры все на поле оставались.

    Николас Пареха, например, мог жестко напихать на тренировке, но потом обязательно подойти и объяснить все. Когда сделали первую операцию на "крест", я сидел дома с подвисшим настроением. Звонит телефон, номер незнакомый. Я поднимаю трубку, и Пареха на русском языке речь толкает. Меня прямо пробрало всего. Очень жаль, что у него то же самое потом случилось. Был бы его телефон – обязательно бы набрал. Вообще, если бы не эти травмы, он мог бы уйти из "Севильи" выше, голова у него футбольная. Как Рохо, который сыграл в финале чемпионата мира и попал в "Манчестер Юнайтед". Смотрю на него и вспоминаю, как мы с ним за дубль вместе играли. Есть все-таки чудеса в жизни, очень рад за него. А Инсаурральде – типичный латинский защитник. У него позиция: "Я умру, но ты тогда со мной. Не дам тебе пройти". Он однажды Кротову так в игровом моменте наступил на ахилл, что порвал ему бутсу с носком – у Крота ноги улетели выше головы", - сказал Гатагов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.02.2016 15:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 февраля 2016, 20:50

      Побольше бы подобных вью про закулисье, бывает интересно почитать

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 18:06

      Никакой футболист, как и его братец Алан, поэтому и болтаются нынче один в Армении, другой у казахов.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 4 февраля 2016, 17:25

      а сейчас этот парень где?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Челнинец 4 февраля 2016, 18:03

      Числится за армянами.

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