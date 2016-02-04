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    Эльм: «Россия может добиться успеха на Евро-2016»

    Экс-полузащитник ЦСКА Расмус Эльм рассказал о перспективах сборной России на Евро-2016.

    "Слуцкий – фантастический человек и превосходный тренер. Достаточно взглянуть на результаты ЦСКА в последние годы, чтобы понять это. Я был очень рад, когда его назначили главным тренером сборной России. Решающий матч со Швецией? Но все же в итоге для Швеции закончилось хорошо, правда? (Смеется). Разумеется, когда играет наша сборная, я болею за нее, но мне близки и ребята, с которыми я играл в одной команде. Чего добьется Россия на Евро-2016? У России, как и у Швеции, достаточно потенциала и хороших игроков, чтобы добиться хорошего результата. При этом трудно будет и тем, и другим", - сказал Эльм.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.02.2016 13:51
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 18:54

      Ага, и те, и другие окажутся в пролёте.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 4 февраля 2016, 18:35

      У Шведов на бумаге группа посильнее.

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