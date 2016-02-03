Хомич: «Цель - стать футболистом основного состава»

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич рассказал об итогах первого сбора в ОАЭ, а также поставил для себя цель на второй сбор команды, который пройдет в Испании.

"Главное итогам сборов в ОАЭ, что я играл, а через матчи форму набираешь быстрее, чем только лишь через тренировки. Поэтому лично для меня сбор явно пошел на пользу.

Уровень соперников? Могу сказать, что, например, последний соперник – "Жилина" ("Амкар выиграл со счетом 5:0) на самом деле очень крепкая команда. Да, они выпустили молодежь, но половина их игроков играет в молодежной сборной Словакии. Мне команда понравилась, им просто не хватает опыта.

Да, поля были плохие. Но нам ничего не оставалось делать, как на них тренироваться и играть. Мы не нашли поля лучше. Какие-то мелкие травмы были, но они никак не влияли на подготовку.

Цели на второй испанский сбор? Единственная цель - стать футболистом основного состава", - заявил Хомич.

"Амкар" после 18 матчей занимает 10 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.