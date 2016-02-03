Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хомич: «Цель - стать футболистом основного состава»

3 февраля 2016, 11:28
3

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич рассказал об итогах первого сбора в ОАЭ, а также поставил для себя цель на второй сбор команды, который пройдет в Испании.

"Главное итогам сборов в ОАЭ, что я играл, а через матчи форму набираешь быстрее, чем только лишь через тренировки. Поэтому лично для меня сбор явно пошел на пользу.

Уровень соперников? Могу сказать, что, например, последний соперник – "Жилина" ("Амкар выиграл со счетом 5:0) на самом деле очень крепкая команда. Да, они выпустили молодежь, но половина их игроков играет в молодежной сборной Словакии. Мне команда понравилась, им просто не хватает опыта.

Да, поля были плохие. Но нам ничего не оставалось делать, как на них тренироваться и играть. Мы не нашли поля лучше. Какие-то мелкие травмы были, но они никак не влияли на подготовку.

Цели на второй испанский сбор? Единственная цель - стать футболистом основного состава", - заявил Хомич.

"Амкар" после 18 матчей занимает 10 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Хомич Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serg30
1454490133
Уже за 30, а такие надежды подавал...
Ответить
cskajeka
1454509430
Что эта команда забыла в ОАЭ, если был слух что команда может развалиться? Откуда деньги на сборы в ОАЭ,если их не было года назад на зарплаты игроков? ничего не пойму
Ответить
Lakhamu
1454610402
Хомич в основе? только если Селихов уйдёт или травму получит. ито не факт. ещё же есть Герус.
Ответить
Главные новости
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
2
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
4
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
5
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
4
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Все новости
Все новости
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2026
10:21
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
5
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
2
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
9
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
4
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
9
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
9
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
11
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
12
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
1
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
8
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
6
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
35
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
6
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
19
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
35
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+