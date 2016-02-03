Натхо: «России по силам сыграть достойно на Евро-2016»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо верит в успешное выступление сборной России на Евро-2016, но в финале видит команды Испании и Германии.

"Верю в хорошее выступление россиян под руководством Слуцкого. Им по силам сыграть достойно.

А прогноз на финал – Испания и Германия. Если, конечно, они не встретятся раньше", - считает Натхо.

Стоит отметить, что Россия на групповой стадии встретится с Англией, Словакией и Уэльсом.