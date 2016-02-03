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    Натхо: «России по силам сыграть достойно на Евро-2016»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо верит в успешное выступление сборной России на Евро-2016, но в финале видит команды Испании и Германии.

    "Верю в хорошее выступление россиян под руководством Слуцкого. Им по силам сыграть достойно.

    А прогноз на финал – Испания и Германия. Если, конечно, они не встретятся раньше", - считает Натхо.

    Стоит отметить, что Россия на групповой стадии встретится с Англией, Словакией и Уэльсом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2016 06:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 февраля 2016, 09:27

      Ну, группа позволяет сыграть достойно, а как получится посмотрим. У нас всегда ожидания и реальность ходят порознь.

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