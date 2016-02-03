Натхо: «России по силам сыграть достойно на Евро-2016»

Ну, группа позволяет сыграть достойно, а как получится посмотрим. У нас всегда ожидания и реальность ходят порознь.
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо верит в успешное выступление сборной России на Евро-2016, но в финале видит команды Испании и Германии.
"Верю в хорошее выступление россиян под руководством Слуцкого. Им по силам сыграть достойно.
А прогноз на финал – Испания и Германия. Если, конечно, они не встретятся раньше", - считает Натхо.
Стоит отметить, что Россия на групповой стадии встретится с Англией, Словакией и Уэльсом.