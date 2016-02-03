Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Лестер» сохранил лидерство, «Арсенал» опустился на четвертое место и другие результаты

    В матче 24-го тура АПЛ "Лестер" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0. Оба гола на счету Джейми Варди. Таким образом, "Лестер" по-прежнему лидирует в чемпионате, сохраняя трехочковый отрыв от "Манчестер Сити".

    В других встречах тура "Арсенал" сыграл вничью с "Саутгемптоном" и опустился на четвертую строчку, "Тоттенхэм" разгромил "Норвич" и стал третьим, "Сандерленд" уступил "Манчестер Сити", "Вест Хэм" переиграл "Астон Виллу".

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Арсенал – Саутгемптон – 0:0 (0:0)

    Лестер – Ливерпуль – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Варди, 60; 2:0 – Варди, 72.

    Норвич – Тоттенхэм – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Алли, 2; 0:2 – Кейн (с пенальти), 30; 0:3 – Кейн, 90.

    Сандерленд – Манчестер Сити – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Агуэро, 16.

    Вест Хэм – Астон Вилла – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Антонио, 58; 2:0 – Куяте, 85.

    Удаление: Айю, 17.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2016 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 5 февраля 2016, 21:12

      А пушкари с опять же с б. Д. В 13 числа не побеждают опядь же, так что тут середнячкам что то вроде небольшого шанца , само собой л. с. - м. с.
      это еще и раньери - вс- пелегрини, а это не леня против стаса так что ждем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 5 февраля 2016, 21:05

      Куман против билича , у ливерпуля в гостях сандерленд там клопу реабилитироваться надо, не без его косяков слив приключился в лестере, тотенхем с бол. долей в-ти побеждает .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 5 февраля 2016, 20:51

      Давайте ка расшевеливайтесь чтот жиденько тут у вас
      В след туре помимо тяжелых маччей для л.с. Что больше ничего не видно ,хидинк может слить вангалу по землячески, а не сольет так в случае победы хоть поучит.более того если еще + к этому и еще нарисуется победа тотенхема тогда м.ю. все тяжелее выбираться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS 3 февраля 2016, 10:43

      Самый интересный и непредсказуемый чемпионат. Кто угодно может обыграть кого угодно. Фаворит может стать аутсайдером, а аутсайдер-фаворитом. Судейство на высоте-дают играть. Не останавливают игру каждые 10-15 сек, как у нас. От этого-зрелищность, интрига, да и темп игры абсолютно другой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 февраля 2016, 08:57

      мой Тоттен порадовал

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 февраля 2016, 08:56

      Лестер красавцы!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 3 февраля 2016, 00:47

      фух, я уже испугался, что мы действительно в этом сезоне за титул бороться будем, а нет, все обошлось. Вот оно, родное четвертое место.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11