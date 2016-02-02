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    Реднапп: «Я не вижу в Европе великих команд, Англия должна быть хотя бы в полуфинале ЧЕ»

    Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп поделился ожиданиями от выступления сборной Англии на чемпионате Европы 2016 года.

    "Сейчас у нас есть несколько великолепных молодых игроков. Я смотрю на Европу и не вижу великих команд. Испания и Италия уже не те, что раньше. Бельгия по именам сильна на бумаге, но не кажется способной на командный успех. Я думаю, что у нас есть отличный шанс в этом году, и буду разочарован, если мы не попадем хотя бы в полуфинал", – сказал Реднапп.

    Источник: talkSPORT

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    02.02.2016 23:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 3 февраля 2016, 10:00

      Хрю явно с перебора -уровень АПЛ поддерживается за счет легионеров, а английская сборная все-таки не сборные Германии,Испании,Франции!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 февраля 2016, 09:37

      Интересный мужик. Англия всегда сильна и всегда лажает в финальных стадиях. Пожелаю ей удачи, но в успех верится с трудом!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 февраля 2016, 23:30

      Пхахахахахаха!!Германия,Испани
      я,Франция,Италия не великие команды???Немцы всегда опасны,испанцы очень даже хороши,Италия может нет сильна на бумаге,но команда очень боеспособная.Французская сборная играет дома и будет вдвойне мотивирована,ну и бельгийцы себя покажут,а вот что касается англичан,то её уже давно не считают великой и уверен,что они не удивят вообще ни кого!

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