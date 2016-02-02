Реднапп: «Я не вижу в Европе великих команд, Англия должна быть хотя бы в полуфинале ЧЕ»

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп поделился ожиданиями от выступления сборной Англии на чемпионате Европы 2016 года.

"Сейчас у нас есть несколько великолепных молодых игроков. Я смотрю на Европу и не вижу великих команд. Испания и Италия уже не те, что раньше. Бельгия по именам сильна на бумаге, но не кажется способной на командный успех. Я думаю, что у нас есть отличный шанс в этом году, и буду разочарован, если мы не попадем хотя бы в полуфинал", – сказал Реднапп.