Реднапп: «Я не вижу в Европе великих команд, Англия должна быть хотя бы в полуфинале ЧЕ»

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп поделился ожиданиями от выступления сборной Англии на чемпионате Европы 2016 года.
"Сейчас у нас есть несколько великолепных молодых игроков. Я смотрю на Европу и не вижу великих команд. Испания и Италия уже не те, что раньше. Бельгия по именам сильна на бумаге, но не кажется способной на командный успех. Я думаю, что у нас есть отличный шанс в этом году, и буду разочарован, если мы не попадем хотя бы в полуфинал", – сказал Реднапп.
Источник: talkSPORT
я,Франция,Италия не великие команды???Немцы всегда опасны,испанцы очень даже хороши,Италия может нет сильна на бумаге,но команда очень боеспособная.Французская сборная играет дома и будет вдвойне мотивирована,ну и бельгийцы себя покажут,а вот что касается англичан,то её уже давно не считают великой и уверен,что они не удивят вообще ни кого!