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  • Реднапп: «Я не вижу в Европе великих команд, Англия должна быть хотя бы в полуфинале ЧЕ»

Реднапп: «Я не вижу в Европе великих команд, Англия должна быть хотя бы в полуфинале ЧЕ»

2 февраля 2016, 23:17
3

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп поделился ожиданиями от выступления сборной Англии на чемпионате Европы 2016 года.

"Сейчас у нас есть несколько великолепных молодых игроков. Я смотрю на Европу и не вижу великих команд. Испания и Италия уже не те, что раньше. Бельгия по именам сильна на бумаге, но не кажется способной на командный успех. Я думаю, что у нас есть отличный шанс в этом году, и буду разочарован, если мы не попадем хотя бы в полуфинал", – сказал Реднапп.

Источник: talkSPORT
Чемпионат Европы Англия Англия Реднапп Гарри
Комментарии (3)
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джон базелон
1454445045
Пхахахахахаха!!Германия,Испани
я,Франция,Италия не великие команды???Немцы всегда опасны,испанцы очень даже хороши,Италия может нет сильна на бумаге,но команда очень боеспособная.Французская сборная играет дома и будет вдвойне мотивирована,ну и бельгийцы себя покажут,а вот что касается англичан,то её уже давно не считают великой и уверен,что они не удивят вообще ни кого!
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Black Giz
1454481438
Интересный мужик. Англия всегда сильна и всегда лажает в финальных стадиях. Пожелаю ей удачи, но в успех верится с трудом!
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nemolod
1454482843
Хрю явно с перебора -уровень АПЛ поддерживается за счет легионеров, а английская сборная все-таки не сборные Германии,Испании,Франции!
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