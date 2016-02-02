Нигматуллин: «Ощущаю себя в роли футбольного комментатора очень ярко»

Бывший голкипер Руслан Нигматуллин рассказал о своем комментаторском дебюте на "Матч ТВ".

"Как я ощущаю себя в роли футбольного комментатора? Знаете, очень ярко. Уже второй раз вчера комментировал на "Матч ТВ". До этого работал на матче чемпионата Италии, вчера на чемпионате Испании, теперь с нетерпением жду следующей недели. Для меня, как комментатора, время матча пролетает за 5 минут. И это показатель, что мне действительно нравится. Конечно, я только учусь, мне нужно подтягивать свой уровень комментирования с профессиональной точки зрения. Футбол я знаю давно и хорошо, но комментатор – это профессия, которой, конечно же, нужно соответствовать", - приводит слова Нигматуллина корреспондент "Бомбардира" Ульяна Лукьянченко.