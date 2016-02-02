«Манчестер Юнайтед» – «Сток Сити». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Сток Сити". "Красные дьяволы" имеют прекрасную возможность взять реванш за обидное поражение в матче первого круга (0:2).

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Сток Сити". Начало в 23:00, не пропустите!