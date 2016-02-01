Фоменко: «В ситуации с Зинченко нет ничего необычного»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал ситуацию с полузащитником "Уфы" Александром Зинченко.

"В этой ситуации не вижу ничего необычного. Никакой проблемы. Игрока нужно было заиграть за сборную Украины, чтобы его не заиграли за другие национальные сборные. Сейчас это было сделано "на перспективу". Пока что он молод. Если же он будет показывать уровень игры, соответствующий уровню "сборника", мы, разумеется, тут же пригласим его в команду", - цитирует Фоменко unian.net.