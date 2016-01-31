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    Чухлов: «Дзюба был дровосек дровосеком, а приехал в «Зенит» и начал забивать. Дай бог, чтобы и Кокорину «поперло»

    Бывший игрок "Зенита" Борис Чухлов, становившийся в составе сине-бело-голубых чемпионом СССР, прокомментировал переход в санкт-петербургский клуб защитника "Динамо" Юрия Жиркова и нападающего москвичей Александра Кокорина.

    "Хороший оклад, стабильная зарплата. Играешь или не играешь, а зарплату все равно получаешь. Как воспримет эти переходы общественность? Думаю, ничего не поменяется: как был негатив, так и будет негатив. Главное, чтобы люди из "Спартака" и "Динамо", которые приезжают, приезжали в "Зенит" и играли. И народ сразу по-другому к ним относиться будет. Артем Дзюба был кто? Дровосек дровосеком, начал забивать - и все. Дай бог, чтобы и Кокорину "поперло", как Дзюбе, буду только рад.

    Будут ли нападающие конкурировать между собой? Сегодня есть Дзюба, а завтра может не быть Дзюбы, нос ему опять сломают, и все. Я так понимаю, что Кокорин больше на позицию Данни рассматривается, а не Дзюбы. Шумиху сейчас подняли о том, что у Кокорина возраст подделан в паспорте, передачу даже показали на "Матч ТВ". Непонятно, почему сейчас, кому эта ситуация нужна. Ну скупает "Зенит" игроков у конкурентов, но переход в "Зенит" - не худший вариант для Кокорина. В Англии он себя не захотел попробовать, наверное, тот же Жирков сказал, что там пахать надо будет", - сказал Чухлов.

    Источник: Р-Спорт

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    31.01.2016 17:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 20:53

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      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 20:00

      Дзюба и остался дровосеком, сам по себе малоценен. Кокорин - малый себе на уме, много пиара - мало игры. Купили на всякий случай.

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 31 января 2016, 19:52

      Главное это то,что форвард регулярно забивает и если он так же часто будет продолжать голевую серию уже будет неважно как он это сделает или с чей то помощью!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 января 2016, 18:26

      дровосек, это который рубит))
      а дзюба, как был бревнищем, так и остался))

      -2
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      Рейтинг: +124

      1cent 31 января 2016, 18:08

      позволю себе напомнить что дровосек дзюба нормально забивал играя за ростов, в тч и без помощи халка, та к шо чухлов кури бамбук будь у нас стока денег как у зенита играл бы дзюба и дальше в ростове

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