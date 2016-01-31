Панов: «Кокорин – слабая кандидатура для «Зенита», он и в «Динамо» ничего особенного не показывал»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился своим мнением о переходе форварда московского «Динамо» Александра Кокорина в санкт-петербургский клуб.

«Кокорин в «Динамо» ничего особенного не показывал. Ранее я уже говорил, что для «Зенита» это слабая кандидатура. Получится у него в Санкт-Петербурге или нет, зависит от его головы. Играя с Халком, легче расти и прогрессировать. Возможно, Александр прибавит в самоотдаче и отношении к игре. В любом случае, рад, что игрок нашел себе команду. Будем надеяться, что у него все получится», – сказал Панов.