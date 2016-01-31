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    «Сент-Этьен» – «ПСЖ». Смотреть онлайн

    В 23-м туре Лиги 1 "Сент-Этьен" на своем поле примет "ПСЖ". Парижане уже успели обеспечить себе невероятный отрыв от второго места более чем в 20 очков. Зеленые же ведут борьбу за попадание в еврокубки и могут воспользоваться расслабленностью "уставших от побед" лидеров.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи "Сент-Этьен" - "ПСЖ" в 23:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.01.2016 22:23
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