«Кьево» - «Ювентус». Смотреть онлайн

Разошедшийся не на шутку "Ювентус" Массимилиано Аллегри в 22 туре итальянской Серии А поедет в гости к самому настоящему середняку лиги "Кьево". Смогут ли туринцы одержать 12-ю к ряду победу в чемпионате или боевитые веронцы прервут грандиозную серию черно-белого клуба? Ответ на этот вопрос станет известен сегодня.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи "Кьево" - "Ювентус" в 14:30, не пропустите!