Мостовой: «Все моменты, связанные с молодостью, должны остаться в прошлом Кокорина»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина из московского «Динамо» в «Зенит».

«Это хорошее решение для обоих футболистов. Богатый клуб, за которым стоит «Газпром», команда постоянно играет в Лиге чемпионов, там много игроков сборной. Жирков уже немолод, и для него просто замечательно закончить карьеру в такой команде. Играть он будет, но может быть, не так много, как в «Динамо», учитывая участие в нескольких турнирах. Что касается Кокорина, то он перешел в клуб, в котором наконец-то должен себя проявить. Все моменты, связанные с молодостью, должны остаться в прошлом. «Зенит» – хорошая команда, в которой надо себя показать, надо начинать играть постоянно, становиться игроком основного состава и заиграть более стабильно в сборной», – сказал Мостовой.