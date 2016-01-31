Пеллегрини: «Отпустили Джеко и Йоветича, потому что у нас есть Ихеначо»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини после выездной победы в Кубке Англии над «Астон Виллой» (4:0) сообщил, что согласился на переход нападающих Эдина Джеко в «Рому» и Стевана Йоветича в «Интер» для того, чтобы дать шанс форварду Келечи Ихеначо. 19-летний футболист принял самое активное участие в победе «горожан», трижды расписавшись в воротах хозяев поля.

«Я счастлив. Мы сделали несколько важных замен, поскольку при таком обилии матчей ротация крайне важна.Келечи – очень хороший молодой футболист. Мы позволили уйти Йоветичу и Джеко именно по той причине, что я каждый день видел Келечи и знал, на что он способен», - сказал Пеллегрини.