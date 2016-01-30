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    Кокорин и Жирков стали игроками «Зенита»

    Футболисты московского "Динамо" полузащитник Юрий Жирков и нападающий Александр Кокорин стали игроками "Зенита".

    Петербургский клуб сумел договориться о переходе Жиркова и Кокорина в зимнее трансферное окно. Оба игрока присоединятся к "Зениту" на сборе в Португалии.

    32-летний Жирков выступал за "Динамо" с 2013 года, провел за клуб 67 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Спартак" (Тамбов), ЦСКА, "Челси" и "Анжи". За сборную России сыграл 67 матчей и забил 1 гол. 2-кратный чемпион России, чемпион Англии, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка Англии, 4-кратный обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

    24-летний Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 года, провел за клуб 203 матча и забил 50 голов. Также числился в составе "Анжи", но не провел за клуб ни одного матча. За сборную России сыграл 36 матчей и забил 10 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

    Источник: ФК «Зенит»

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    30.01.2016 23:06
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 31 января 2016, 11:14

      Расстроен,что Юра уходит,неплохой игрок,за Динамо играл-старался,видно было.а Сашко редкостный глупец,пусть сваливает!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 09:05

      Тем хуже для Зенита! (Спасибо Мутко)

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 31 января 2016, 08:33

      мда)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 января 2016, 08:22

      мощный трансфер))) аха-ха

      0
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 31 января 2016, 03:29

      По мне так Маурисио, усиление, посолидней этой двойки вместе взятой. Беда его лишь в том, что может стать жертвой тупого лимита.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 31 января 2016, 02:06

      Плёткой их, если что.

      -2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 31 января 2016, 01:10

      помнится, когда анжи стал распродавать своих игроков...а динамо всех их скупать... в динамо оказалось больше половина из сборной..а вобще..около 2 составов сильнейших игроков.... все тогда подумали....ну всё...сейчас динамо всех порвет)))...а в итоге что вышло? все об этом прекрасно знают)..я к тому что.. не стоит думать что зенит супер усилился... да.. лишние игроки никогда не помешают...ктото заболел.. ктото матчи пропускает...посмотрим что получится....)) теперь бенфика бойся!!))))

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > fakel-vrn 31 января 2016, 01:35

      Никто и не думает, что Зенит усилился. По крайней мере, из адекватных людей - никто. Жирков - старый конь, Кокорин - зазвездившийся черт. Зенит убытков с ними получит разве что.

      3
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > FCBarcelona1713 31 января 2016, 03:21

      Согласен! Усилились лишь по меркам лимита. Да, в чемпе могут помочь, и то если Кокорину сразу дать понять, что если будет заниматься херней как в Динамо, то згниет на банке, может подумает, побегает. А для Лиги чемпионов, это конечно то еще усиление... Жирков объективно слабее Кришито, а Кокорина куда? Дзюба хоть и бревно, а зато как старается!!! И это свои плоды приносит.

      3
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Валерий2705 31 января 2016, 19:59

      Не согласен с вами,в условиях нашего чемпионата и слухов о белее жёстком лимите они ой как понадеяться,да некий скептицизм присутствует,но если они пришли реально работать то будет усиление,вспомните сколько негатива было вокруг Дзюбы а он вон как заиграл.

      0
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      Рейтинг: +13

      Flotzilla 31 января 2016, 00:58

      Что тут сказать, Зенит в своем стиле. Кому станет интересен этот чемпионат 2х-3х команд? Мерзость какая =) Если делать лимит, так надо делать чтобы играли 7-8 воспитанников клуба, а не мешки с деньгами.

      3
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      Рейтинг: +15

      Арслан) 31 января 2016, 00:32

      Дзюба заплачет щас)))

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 31 января 2016, 00:17

      Пришла беда - открывай ворота

      -1
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